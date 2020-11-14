В Австрии объявили полный локдаун

До этого меры были частичными: комендантский час, открытые магазины, рестораны и кафе работали на вынос. Теперь же в стране планируют полное закрытие всех заведений в результате резкого роста количества инфицированных.

Закроются все магазины, кроме продуктовых, и салоны красоты. Всех учащихся перевели на дистанционный режим. Сотрудников также переведут на удаленку в тех случаях, когда это возможно.

Постановление вступит в силу 17 ноября.

Всего в Австрии зафиксированы 191,2 тысячи зараженных коронавирусом, летальных исходов около 1,7 тысячи, выздоровели 112,7 тысяч человек.

По данным «Газеты.ru», представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что возможность более жестких ограничений в стране не исключается, если эпидемическая ситуация ухудшится. Также она назвала необходимыми нынешние меры предосторожности: ношение масок, социальную дистанцию и изоляцию для граждан группы риска.