В армии Израиля заявили о не скором прекращении огня

С территории Газы по Израилю с 10 мая было выпущено свыше 2,8 тысяч ракет. Более 400 из них упали на территории анклава, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. При этом в израильской армии заявили, что до перемирия еще далеко.

«С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2 800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», — сказал Конрикус в ходе онлайн-брифинга. Его слова привел ТАСС.

Конрикус заявил, что в результате ударов Израиля по Газе были поражены заводы по производству ракет, склады, подземные тоннельные комплексы, которые важны для ХАМАС для атак на Израиль.

Система ПРО «Железный купол», по словам представителя ЦАХАЛ, отражает больше 90% ракет из Газы. Он также добавил, что несмотря на это, в Израиле на данный момент погибли 10 человек, восемь из которых — «непосредственно в результате попадания ракет».

Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман считает, что до перемирия еще далеко.

«Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути. Впереди нас ждет очень тяжелая ночь», — сказал он Ynet. Как сообщил ТАСС, Зильберман также отметил, что с первого дня армия наносила удары по самым высокопоставленным представителям радикалов в Газе.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в начале мая. Тогда израильские власти выселили несколько арабских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда, после чего в стране вспыхнули протесты и беспорядки. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. 10 мая в ситуацию вмешалась радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Израиль отказался выполнить ее требования, поэтому члены группировки обстреляли территорию страны из ракетных установок.