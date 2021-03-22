В армии Британии появится подразделение по гибридным конфликтам

Вооруженные силы Великобритании создадут полк рейнджеров, которые будут специализироваться на спецоперациях и участии в гибридных конфликтах. Об этом говорится в статье The Telegraph.

«На суше передовым подразделением нашей армии станет новый полк рейнджеров особого назначения. Его состав сможет действовать бок о бок с нашими партнерами в условиях повышенного риска», — приводятся в материале слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Он отметил, что эти воины «серой зоны» будут готовы к быстрому развертыванию по всему миру.

«Мы будем укреплять партнерство с Оманом, Кенией, Белизом и Германией, чтобы проводить постоянную подготовку в различных регионах», — отметил Уоллес.

Также новая оборонная стратегия королевства предполагает усиление роли существующих британских спецподразделений.

До этого глава британского Минобороны заявил, что решение Лондона об увеличении британского ядерного потенциала связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) в России. Он отметил, что в последние несколько лет Британия наблюдает значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России.