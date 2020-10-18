В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе с наступлением перемирия с полуночи 18 октября спокойная. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Ситуация на линии соприкосновения спокойная, прекращение огня в гуманитарных целях уже вступило в силу», — написала Степанян в своем Telegram-канале. Ее слова приводит РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян ранее также рассказал, что «обстановка на передовой успокоилась». Он также заявил, что армия Карабаха готова предоставить гуманитарный коридор для вывода войск Азербайджана.

«Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск», — сказал Погосян. Его слова приводит «Газета.ru».

Армения и Азербайджан решили объявить перемирие. Оно вступило в силу в полночь 18 октября.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны обвиняли друг друга.