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Президент Аргентины объявил выходной день после покушения на Кристину Киршнер

Президент Аргентины объявил 2 сентября выходным днем, чтобы поддержать Кристину Киршнер

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Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил пятницу, 2 сентября, выходным днем для проведения маршей в поддержку вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

«Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом», — отметил Альберто Фернандес в обращении к нации.

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Он обратился к политическим силам с призывом осудить покушение на вице-президента страны. Президент Аргентины подчеркнул необходимость искоренить насилие и ненависть из речей политиков и СМИ.

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Глава государства потребовал от правоохранителей «как можно скорее установить ответственных».

Ранее сообщалось, что полиция Аргентины задержала бразильца, который направил пистолет к лицу Киршнер. Подозреваемый нажал на курок, ствол был заряжен, но по каким-то причинам дал осечку. Вице-президент не пострадала. Задержанным оказался некий 35-летний Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. При обысках полицейские у него нашли оружие.

Аргентина

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