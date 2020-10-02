В Англии запретили пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

В Англии правительство ввело запрет на использование трубочек, ложек для напитков и ватных палочек на пластиковой основе. Этот шаг страна предприняла в борьбе за чистоту окружающей среды и океанов.

Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства рассказало о нововведениях, которые вступают в силу с сегодняшнего дня.

«Это еще один серьезный шаг в нашей борьбе против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который призван сделать чище окружающую среду и наши океаны», — говорится в сообщении, которое приводится на сайте правительства Великобритании.

В заявлении также говорится, что месяц назад правительство уже повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов.

По оценкам министерства, в Англии за год используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек. В итоге большая часть этой продукции попадает в Мировой океан и оказывает негативное влияние на морскую флору и фауну.

«Запрещая данные предметы, мы сохраним подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов», — говорится в сообщении.

В прошлом году Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. С этого момента комплексы по переработке отходов отсортировали более 500 тысяч тонн пластика и стекла. Вторсырье в дальнейшем будут использовать в производстве.