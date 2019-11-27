В Амстердаме решили избавиться от «Квартала красных фонарей»

Как рассказал заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт (Victor Everhardt), привычное название будет убрано с городских указателей. Он предложил использовать для обозначения района его историческое название «Де Валлен» или называть его «Центр города».

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Такое решение заммэра объяснил тем, что термин «Квартал красных фонарей» прочно ассоциируется во всем мире с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего этот термин является неудачным выбором для названия района города.

Эверхардт также добавил, что Амстердаму не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность. По его словам, дискуссия о перемене названия района возникла из-за того, что сейчас ведутся разработки нового маршрута для того, чтобы направлять толпы туристов по узким улочкам центра города. Эверхардт добавил, что жители города также участвуют «в разработке этого плана».