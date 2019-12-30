В американской церкви неизвестный открыл стрельбу по людям. Видео

Стрельба началась утром, во время церковной службы. Представитель скорой помощи рассказала, что в помещении медики обнаружили троих человек с огнестрельными ранениями: два человека были мертвы, один — доставлен в больницу в критическом состоянии.

Церковь ведет прямые трансляции службы в YouTube. После происшествия трансляция была отключена. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как мужчина в черной одежде разговаривает с кем-то из прихожан или работников церкви. Затем неизвестный достает из куртки оружие, и дважды стреляет. Спустя несколько секунд после первого выстрела, человек, возможно один из прихожан, стоящий в конце зала, стреляет в неизвестного. Нападавший падает на пол.

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Техасский губернатор Грег Эбботт в Twitter выразил благодарность прихожанам за быструю реакцию и спасение жизней.

«Места поклонения должны быть священными, и я благодарен членам церкви, которые действовали быстро, чтобы ликвидировать стрелка и помочь предотвратить дальнейшую гибель людей», — говорится в заявлении.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон в своем заявлении сказал, что он «шокирован и опечален», узнав о стрельбе.