В Amazon пожаловались на работу во время пандемии
По словам сотрудника, во время работы на складе невозможно находиться на расстоянии более одного метра друг от друга. На конвейерной ленте, по которой доставляют заказанные товары, работают до восьми упаковщиков. В основном покупателям поставляют не товары первой необходимости, а вещи, без которых легко можно обойтись, например, газонокосилки.
Кроме того, работников обязали дезинфицировать свои рабочие места и оборудование до и после использования, «но обычно нет доступных чистящих средств».
В пресс-службе Amazon заявили, что в условиях эпидемии внедрили ряд мер, чтобы защитить своих сотрудников. Включая дезинфекцию и социальную дистанцию между рабочими, а также между водителями и клиентами.
Также сотрудникам дали возможность по мере необходимости уйти в оплачиваемый отпуск. А тем, кто полностью изолируется дома, оплатят установленный законом больничный в размере 94,25 фунтов в неделю (9,2 тысячи рублей).