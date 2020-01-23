В AliExpress оценили риски заражения вирусом при получении товара

Покупатели, которые получают посылки из Китая, не должны заразиться опасным коронавирусом. Риски минимальны. Такое заявление сделали в пресс-службе «AliExpress Россия».

Представители компании рассказали газете «Известия», что товары из КНР доставляют на самолетах или кораблях в течение 10–30 дней. В «AliExpress Россия» добавили, что сотрудничают с Роспотребнадзором и следят за ситуацией вместе со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае. Они готовы выполнять предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР. Некоторые ученые все же считают, что заразиться можно, если к товару прикасался инфицированный человек.

«Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться», — заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

Противоположной точки зрения придерживается завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова. Она полагает, что заразиться через посылки из китайского интернет-магазина, скорее всего, нельзя «из-за чувствительности возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды». По ее словам, вирус во внешнем мире живет всего несколько часов. Мала вероятность того, что он мутировал и стал более устойчивым.

«Почта России» уверила, что беспокоится о безопасности клиентов и выполняет предписания профильных ведомств.

В конце декабря в китайском городе Ухань зафиксировали первый случай болезни непонятным коронавирусом. Меньше чем за месяц от инфекции умерли 17 человек. Вирус вышел за границы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. В России два человека обратились к врачам с подозрением на коронавирус. Это россиянин и китайский студент. Оба недавно вернулись из КНР. Известно, что гражданин Китая точно не заражен. Ранее «360» рассказывал главное о коронавирусе. Есть ли опасность массового заражения жителей России?