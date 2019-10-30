В Алабаме временно заблокировали закон на запрет абортов

Запрет наложил Федеральный суд Соединенных Штатов во вторник 29 октября.

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Закон запрещает аборты на всех стадиях беременности, а также если она произошла в результате изнасилования или инцеста. Он также предусматривает уголовную ответственность для врачей, делающих аборты. Им может грозить до 99 лет лишения свободы.

По словам окружного судьи штата Майрона Томпсона, данный закон нарушает право человека на частную жизнь, право делать выбор, а также уменьшает для женщин возможность свободно действовать в обществе и противоречит конституции Соединенных Штатов.

Закон подписала губернатор Алабамы Кей Айви, и он должен был вступить в силу 15 ноября. Однако на данный момент идет судебное разбирательство, в ходе которого судья Томпсон вынесет вердикт, который может быть обжалован в вышестоящей инстанции.