В Африке почтили память погибших россиян

Памятник установили на месте, где 120 лет назад располагался лагерь для военнопленных. В нем содержались буры и граждане других стран. На торжественную церемонию прибыли моряки с ракетного крейсера «Маршал Устинов», дипломаты из России, представители мэрии Кейптауна и журналисты.

Джеймс Фосс, член правительства Кейптауна, заявил, что россияне сражались наравне с африканцами, поэтому граждане Африки должны помнить об этом и чтить память погибших.

«Прошедшие десятилетия сблизили наши страны и показали, что мы способны многого добиться вместе в будущем», — сказал Фосс.

Мемориальную доску открыли на месте лагеря, где содержались более двух тысяч пленных, в том числе и россиян.

Сейчас здесь располагается стена памяти и новая мемориальная доска с именами погибших в той войне россиян.

Англо-бурская война произошла в 1899 году и закончилась победой англичан. После этого Южная Африка превратилась в колонию Британской империи.