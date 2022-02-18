Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал решение Франции вывести войска с территории Мали на фоне разногласий с действующим руководством страны. Экс-парламентария процитировало «Утро.ру».

«В Африке победили свободолюбивые настроения, желание отстаивать свой суверенитет. В этом есть очень большое место России», — заметил Клинцевич.

Он заметил, что Франция теряет свое влияние в Африке, и все страны континента освобождаются от этого гнета. По его словам, святая задача африканских стран заключается в изменении ситуации. Политик напомнил, что мы живем в современном мире, когда у всех есть свобода выбора.

«Если говорить кратко: Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает. Это геополитический баланс, который сейчас сложился и изменить его невозможно», — добавил Клинцевич.