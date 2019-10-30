В Афинах расстреляли бизнесмена из автомата Калашникова

В ходе расследования выяснилось, что в перестрелке, помимо нападающих, участвовали и двое полицейских, находящихся на тот момент не при исполнении. Было найдено 18 гильз от автомата Калашникова и четыре от девятимиллиметрового пистолета.

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Полицейские были опознаны своими сослуживцами из отдела убийств. Их вызвали для разъяснений, на которых полицейские сказали, что оказались на месте преступления случайно. Министерство внутренних дел Греции расследует причастность полиции к убийству.

Убитый, помимо продажи кофе, вел незаконный игровой бизнес. Одно из его заведений было взорвано в 2016 году. На бизнесмена также в полиции было уже заведено дело о подкупе офицеров полиции.