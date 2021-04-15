Высокопоставленные военные в США выступали за сохранение в Афганистане небольшого военного присутствия. Об этом говорится в материале газеты Politico, авторы которого ссылаются на бывших и нынешних официальных лиц из Штатов, знакомых с обсуждениями этого вопроса.

Высокопоставленные военные, как указано в материале, подчеркивали необходимость сохранить небольшое присутствие на земле в лице сил специального назначения и военных советников. По их словам, несколько тысяч военнослужащих США нужны в Афганистане для сдерживания боевиков радикального движения «Талибан»*.

Среди тех, кто поддерживал сохранение военного присутствия в Афганистане, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, следует со слов бывших и нынешних официальных лиц.

Помимо военных против полного вывода американских сил из Афганистана выступали также и ряд официальных лиц из Госдепа, сообщил телеканал CNN.

The Washington Post сообщила, что США начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая и планируют завершить процесс до 11 сентября. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что нескоординированные действия по этому вопросу могут стать угрозой Соединенным Штатам и их союзникам.

Обещание о выводе американских военных с территории этой страны звучит не в первый раз. Байден обещал сделать это еще шесть лет назад, а Трамп — в прошлом году. Поэтому причин верить, что США выведут войска из чужой страны, почти нет.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.