В аэропорту Чикаго взбесилась машина с продуктами. Видео

Тележка с питанием для пассажиров неожиданно начала спорадическое движение в терминале чигагского аэропорта О’Хара. Она нарезала круги все быстрее, и почти добралась до стоявшего рядом самолета.

Как сообщили изданию New York Post наблюдавшие за происходящим из окна терминала пассажиры компании American Airlines, тележка двигалась без водителя, разбрасывая на дорожке банки с напитками.

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Работники наземной службы собрались на месте происшествия, но не знали, что делать со взбесившимся механизмом. Тележка почти зацепила стоявший на полосе лайнер, но тут один из техников сел за руль машины обслуживания аэропорта. Он сумел подцепить крутящийся механизм и перевернуть его.

В Twitter ролик, запечатлевший победу человека над машиной опубликовал генеральный директор Американской ассоциации остеопатов Кевин Клауэр. Видео набрало 14,5 миллионов просмотров. Более 50 тысяч человек поделились роликом, почти 212 тысяч поставили отметку «нравится».

Пользователи поздравили друг друга с победой человека разумного над осатаневшей тележкой и воздали почести неизвестному герою, сумевшему ее «заломать». Однако большинство комментаторов почему-то провели аналогию между хаотичным движением тележки и поистине броуновским мельтешением президента США Дональда Трампа, администрации Белого дома и кружащих вокруг них в предвкушении импичмента республиканцев.