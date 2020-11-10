СМИ раскрыли планы Трампа пойти на выборы в 2024 году

Издание напомнило, что по закону президент может избираться на два срока и не обязательно подряд. При этом Республиканская партия опасается, что Трамп может уйти из нее и выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.

С учетом его популярности и влияния на миллионы избирателей шансы на победу у него есть даже через четыре года.

Все эти факторы могут заставить партию не искать новых кандидатов, а заняться новой подготовкой Трампа к будущим выборам уже сейчас.

Кроме того, заявку на выборы в 2020 году Трамп подал в день своей инаугурации на посту президента.

День голосования на выборах президента США прошел еще 3 ноября. Но окончательного результата по выборам нет до сих пор. Причина заключается в том, что более 100 миллиона избирателей проголосовали досрочно по почте. В некоторых штатах их голоса считают последними.

Против такого типа голосования выступал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что подобный способ позволяет фальсифицировать результаты. Он пообещал, что подаст в суд для проведения повторного пересчета голосов. Пока судебная инстанция не вынесет своего решения, результаты голосования так и не появятся.

Но СМИ уже сообщили, что победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. После победы в Пенсильвании он набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых ему для того, чтобы объявить себя президентом.