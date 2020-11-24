Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией в 2021 году

В следующем году состоятся масштабные белорусско-российские учения «Запад-2021». Они пройдут на пяти полигонах Белоруссии, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

«Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег… Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии», — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 1». Его цитирует РИА «Новости».

Масштаб учений, как отметил Хренин, будет больше, чем прошедшие осенью учения «Славянское братство — 2020».

Учениям «Запад-2021» будет предшествовать «огромный» комплекс подготовительных мероприятий, добавил Хренин.

В середине ноября на военных учениях «Цербер» армии Великобритании случился конфуз. Начальник штаба британских сухопутных сил генерал Марк Карлтон-Смит прилетел на место на вертолете и выпрыгнул с парашютом далеко от места дислокации войск. Визит генерала был крупным событием, которое тщательно планировали. Но когда поняли, что начальника сухопутных войск потеряли, все отправились его искать. Однако генерал сам достаточно быстро добрался до места расположения военных.