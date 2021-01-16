«В 2020-м нам объявили войну». Лукашенко порассуждал о правах Белоруссии в мире

Несколько лет назад глава государства предупреждал, что Белоруссию попробуют на зуб: достойна она своей независимости или нет. Теперь же Лукашенко напомнил те свои слова.

«Время проверило нас и дало ответ: достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику», — заметил белорусский лидер.

Прошедший год заставил граждан посмотреть на мир и свое место в нем «очень широко раскрытыми глазами». Это значит, что 2020-й надел на людей маски из-за коронавируса, но при этом и сорвал их с некоторых. Белорусы лучше узнали друг друга — в ком-то разочаровались, а в других нашли опору. В «острый исторический момент» народ остался верным чести и совести.

Суверенитет страны немыслим без сильной власти, обратил внимание Лукашенко. Особенно это важно, когда в Белоруссии «вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить Конституцию». Глава республики напомнил, что сильная власть — это не один человек, а «нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом».

«Мы выстояли, пока выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали — сейчас едем», — заявил президент.

2021-й в Белоруссии объявлен годом единства. По словам Лукашенко, белорусы были и останутся единым народом.