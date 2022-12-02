Мир 02 декабря 2022, 09:45 Ужин Байдена и Макрона с омарами возмутил экологов и политиков WSJ: экологов и политиков возмутил ужин с омарами президентов Байдена и Макрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шквал критики вызвал торжественный ужин президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, на котором подали блюдо из омаров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Американцы любят готовить омаров из штата Мэн, на ужин в Белый дом подали именно их. Однако дело в том, что ловля омаров в данном штате оказалась в центре нормативных и юридических споров. Сейчас обсуждается вопрос о том, что оборудование промысловиков вредит гренландским китам, которые находятся под угрозой исчезновения. Сеть супермаркетов Whole Foods в связи с этим остановила продажу морепродукта.

Реклама

«Если мэнский омар достаточно хорош, чтобы его подавать в Белом доме, почему он недостаточно хорош для всех розничных продавцов морепродуктов, включая Whole Foods», — высказалась в своем Twitter сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз.

Реклама

C критикой ужина в Белом доме выступила организация по защите океана и его ресурсов.

«Это был небольшой шок, когда было объявлено, что мэнский омар включен в меню Белого дома на государственном ужине», — признался один из руководителей группы Oceana Гиб Броган.

По его мнению, американский президент мог бы выбрать для званого ужина другие продукты, например атлантические гребешки или креветки из Мексиканского залива.

Макрон прибыл с визитом в США 30 ноября. Вместе с американским лидером они выпустили официальное заявление. Штаты и Франция будут добиваться того, чтобы у Ирана никогда не появилось возможности создать ядерное оружие.