Ужесточить санкции против Лукашенко призвали в Европаламенте

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом написал RT.

«Реакция на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Необходимо ужесточение санкций против него и его окружения», — написал Вебер в Twitter.

Он добавил, что Белоруссия нуждается в помощи от Европы.