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    13 декабря 2021, 20:49

    Власти Норвегии приняли решение об ужесточении антиковидных мер

    Оксана Лавнюженко

    В Норвегии на текущей неделе ужесточаются антиковидные меры. Такая мера введена властями по причине стремительного распространения инфекции по стране. Об этом информагентству NTB рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

    «Ситуация серьезная. Распространение вируса очень высокое. И мы вынуждены принять меры, чтобы предупредить распространение коронавируса», — процитировал RT слова премьер-министра.

    Необходимы меры уже разработаны. По словам Стере, они сильно затронут повседневную жизнь норвежцев.