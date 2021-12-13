Власти Норвегии приняли решение об ужесточении антиковидных мер

В Норвегии на текущей неделе ужесточаются антиковидные меры. Такая мера введена властями по причине стремительного распространения инфекции по стране. Об этом информагентству NTB рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

«Ситуация серьезная. Распространение вируса очень высокое. И мы вынуждены принять меры, чтобы предупредить распространение коронавируса», — процитировал RT слова премьер-министра.

Необходимы меры уже разработаны. По словам Стере, они сильно затронут повседневную жизнь норвежцев.