«Уже видно белый кусочек!» Мама Луны с родимым пятном рассказала о результатах операций

В Краснодаре провели две операции по удалению опасного родимого пятна маленькой американке Луне Феннер. В США врачи не рискнули на подобное и вежливо отказали родителям девочки. Мама Луны рассказала «360», как себя чувствует малышка и уходит ли с ее лица «маска Бэтмена».

«24 ноября будет два месяца, как мы в России. Луне сделали уже две операции. Вторая проходила на том же месте, на лбу, но она, скорее, была косметической. Во время первой операции доктор убрал невус (темную родинку — прим. ред.), а во время второй попытался сделать кожу Луны более мягкой, работал над ее текстурой. И также немного поработал над зоной вокруг глаз», — объяснила «360» мама девочки.

Кэрол Феннер отметила, что пока не может говорить о результатах операций, так как с дочки еще не сняли повязку. Она защищает лоб Луны от бактерий. Снимут ее во вторник, а финальные результаты будут ясны только через шесть или восемь месяцев. Но Кэрол призналась, что повязка иногда немного слетает с головы малышки. «Я уже видела небольшой белый кусочек! Мы также надеемся, что рубцевание пройдет хорошо», — добавила она.

Источник фото: Instagram Кэрол Феннер/luna.love.hope

Об окончании борьбы за здоровье маленькой Луны пока говорить рано. По словам Кэрол, перед следующей операцией придется сделать большую паузу, потому что врач нашел несколько опасных невусов на ногах малышки. Он убирает их каждую неделю. Устранили уже семь или восемь родинок. Этим медики будут заниматься до конца месяца. А после Кэрол с Луной полетят домой в Майами. Российские врачи разрешили путешествие.

«Боже мой, сейчас просто безумно холодно в России! В Краснодаре нет снега, но все равно очень холодно. Но в худший погодный период мы будем в Майами, так что я в порядке. Планируем поехать в Майами, увидеть папу Луны и вернуться сюда на еще полгода. Однако это зависит от того, дадут ли нам визу на более длительный срок. Визу дают только на три месяца, так что когда мы приедем сюда в январе, я свяжусь с посольством, чтобы понять, сможем ли мы получить продление», — заявила мама девочки.

По словам Кэрол, сейчас ей с дочкой бывает тяжело. Большую часть времени они проводят в квартире из-за непривычной погоды, операций и отсутствия знакомых. Мама Луны признается, что она истощена. Однако сама кроха унывать и не планирует.

Луна очень активный ребенок! На прошлой неделе доктор сделал ей шесть уколов анестезии в место, где у нее был невус, а она вышла из комнаты смеясь! Кэрол Феннер мама Луны.

В следующий свой приезд Кэрол планирует взять с собой «целый чемодан» кофе, так как в России она приличного напитка не нашла. Зато мамочка нашла способ заработать денег, чтобы оплатить операции малышки. Американка создала сайт Ajude a Luna, на котором продает куклы, брелоки и ежедневники с изображением дочки.

Источник фото: Instagram Кэрол Феннер/luna.love.hope

Пока, правда, ресурсом могут пользоваться только в Бразилии, но Кэрол планирует расширить географию сайта. Также она отметила, что часто люди пишут непосредственно ей. Тогда уже мама Луны сама отправляет им ту или иную вещь.