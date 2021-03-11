Уже три страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за побочек

Италия приостановила использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca вслед за Норвегией и Данией. Такое решение власти страны приняли из соображений предосторожности.

Об этом сообщило Итальянское агентство по лекарствам (Aifa). Его заявление процитировал ТАСС.

«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — сказано в документе.

При этом в заявлении уточнили, что пока не установлена причинно-следственная связь между вакцинацией и произошедшим. Сейчас регулятор Италии ведет все необходимые проверки.

Италия стала третьей страной, которая приостановила использование вакцины. Ранее такое решение приняли Дания и Норвегия — после того, как появились сообщения о серьезных побочных эффектах у пациентов. Речь идет о образовании тромбов у привившихся, а также якобы связанном с вакцинацией смертельным случаем, который произошел в Дании.

По данным испанского агентства EFE, Европейское агентство лекарственных средств может дать рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca в ЕС в ближайшее время — сегодня или завтра. Сейчас агентство проверяет сообщения о появлении тромбов после прививок этим препаратом.