Мир 25 февраля 2024, 03:17 «Уже сейчас ощущаем». На Украине сообщили о нехватке бюджетных средств Марченко: Украина ощутила нехватку средств из-за задержек западной помощи Freepik

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Украинская армия столкнулась с нехваткой бюджетных средств в связи с задержками финансовой помощи от западных стран. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его слова передало РИА «Новости».

«Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины. <…> Уже есть четкие расчеты на европейскую помощь <…> Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — заявил он.

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Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что ВСУ не смогут противостоять ВС России из-за острого дефицита снарядов. Как рассказали журналистам украинские военные, нехватка боеприпасов беспокоит их очень сильно. Боевики пожаловались, что у них нет достаточного количества оружия для начала боевых действий. Один из военнослужащих сказал, что скоро ситуация может обернуться катастрофой для Украины.