Мир 15 апреля 2023, 02:31 «Уже сделал расчеты». Байден намерен в скором времени объявить о своих планах по участию в выборах Байден заявил, что скоро объявит о своем решении по поводу участия в выборах в 2024 году РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что уже принял решение относительно своего участия в президентских выборах в США в 2024 году. Как отметил американский лидер, он объявит о нем «относительно скоро». Слова Байдена привел ТАСС.

«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», — заявил Байден.

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Так он ответил на вопросы журналистов о своих планах, касающихся переизбрания на президентский пост.

Также глава Белого дома напомнил, что ранее уже говорил журналистам о том, что его план — «баллотироваться вновь».

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что примет участие в президентской гонке в 2024 году даже если его признают виновным в подлоге деловых документов. Политик также отметил, что считает, что нынешний глава государства не сможет добиваться переизбрания на предстоящих выборах.

Действующие американские власти всеми силами пытаются отвлечь Трампа от подготовки к президентской кампании 2024 года, вызывая его на дачу показаний генеральному прокурору и дергая по судам. При этом, как заметил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев, Байден попался на хранении секретных документов, но ему это сходит с рук.