США пригрозили «Роснефти» санкциями из-за Венесуэлы. Но Россия «уже привыкла к урозам»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заметил, что позиция Вашингтона поможет понять аморальность поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Слова политика привело РИА «Новости». Американская сторона подчеркнула, что к бизнесу это отношения не имеет.
«Думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем», — предупредил О’Брайен.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва уже привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы.
«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — приводит агентство слова российского министра иностранных дел, сказанные на пресс-конференции в Мехико.