США пригрозили «Роснефти» санкциями из-за Венесуэлы. Но Россия «уже привыкла к урозам»

Вашингтон может принять меры против «Роснефти» из-за ситуации с Венесуэлой. В США намерены детально изучить ситуацию «в ближайшие несколько недель». России к угрозам не привыкать.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заметил, что позиция Вашингтона поможет понять аморальность поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Слова политика привело РИА «Новости». Американская сторона подчеркнула, что к бизнесу это отношения не имеет.

«Думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем», — предупредил О’Брайен.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва уже привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — приводит агентство слова российского министра иностранных дел, сказанные на пресс-конференции в Мехико.