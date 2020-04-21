«Уже понимают, куда вскочили». Лукашенко назвал срок, когда экономика России придет в норму

В России через месяц экономика начнет работать в обычном режиме. В Белоруссии заметили, что Европа уже «начала открываться», несмотря на довольно высокие показатели смертности от коронавируса.

Прогноз по восстановлению экономической ситуации в мире дал белорусский президент Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», — заявил глава страны во время визита на предприятие «Славянка».

Он подчеркнул, что смертность из-за коронавируса в европейских странах доходит до 400-600 человек в сутки, но процессу восстановления экономики это не препятствует.

«Европа начала открываться. <…> Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — заключил Лукашенко.

В Белоруссии решили не вводить какие-либо ограничительные меры из-за распространения COVID-19. В республике продолжается национальный чемпионат по футболу, а власти не намерены отменять Парад Победы.

Сам Александр Лукашенко предложил соотечественникам лечиться от вируса водкой и баней. Закрытие Россией границ ему не понравилось.