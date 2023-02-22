Мир 22 февраля 2023, 12:03 «Уже побеждена». Американский разведчик отметил, что Украина проиграла в конфликте с Россией Разведчик из США Риттер: Украина проиграла в конфликте с Россией РИА «Новости»

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Украина уже проиграла в конфликте с Россией, констатировал американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. Он поделился своим мнением в интервью изданию Mysl Polska.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — считает аналитик.

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Риттер спрогнозировал, что запасы артиллерии у ВСУ истощатся к лету, а страны НАТО уже не смогут их восполнить. Украинская армия полагается в боях в основном именно на артиллерию.

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Скотт Риттер заметил, что и Польша постепенно начинает осознавать истинное положение вещей. Россия «скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль», предрек разведчик.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил изданию Nation News, что отношения между Польшей и Украиной скоро испортятся. По его мнению, политические недопонимания будут только углубляться со временем.