01 апреля 2024, 02:24
«Уже началось». В США отметили наступление российской армии на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия наступает, несмотря на распутицу
Российские войска на Украине двигаются вперед, несмотря на весеннюю распутицу, а ВСУ отступают. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
«Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед», — предположил Джонсон.
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Эксперт отметил, что в то время как западные танки вязнут в грязи, российская армия продолжает наступать. В результате украинские войска неуклонно отступают.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление Украины стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. По его словам, к такому результату привела бездумная поддержка Украины властями США.
В воскресенье, 31 марта, стало известно об освобождении населенного пункта Водяное у Авдеевки.
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