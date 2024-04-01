Мир 01 апреля 2024, 02:24 «Уже началось». В США отметили наступление российской армии на Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия наступает, несмотря на распутицу РИА «Новости»

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Российские войска на Украине двигаются вперед, несмотря на весеннюю распутицу, а ВСУ отступают. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед», — предположил Джонсон.

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Эксперт отметил, что в то время как западные танки вязнут в грязи, российская армия продолжает наступать. В результате украинские войска неуклонно отступают.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление Украины стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. По его словам, к такому результату привела бездумная поддержка Украины властями США.

В воскресенье, 31 марта, стало известно об освобождении населенного пункта Водяное у Авдеевки.