Мир 24 ноября 2022, 15:39 «Уже можно печки топить для обогрева». Политолог — о подготовке девятого пакета антироссийских санкций

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Политолог Руслан Бальбек обсудил с RT слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС работает над девятым пакетом ограничительных мер против России.

«Этими пакетами санкций уже можно печки топить для обогрева, но в России проблем с газом нет, а вот Европе, возможно, эта мысль понравится», — сказал Бальбек.

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Он назвал упрямство тупиковым путем в любой политике и заметил, что его упорно демонстрирует коллективный Запад. По его мнению, не исключено, что Евросоюз подготовит еще пару пакетов санкций в отношении России.

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