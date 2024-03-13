Мир 13 марта 2024, 00:14 «Уже летом». Украину предупредили о потере городов Риттер: этим летом российские войска освободят Харьков и Одессу РИА «Новости»

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Российские солдаты освободят уже этим летом Харьков и подойдут к Одессе, ведь у ВСУ больше не будет сил на сопротивление. Таким прогнозом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер поделился в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы», — сказал он.

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По словам эксперта, ВСУ не смогут противостоять России из-за недостатка личного состава. Плачевное положение может заставить ВСУ отступить к Днепру что позволит «сконцентрировать силы на севере и юге и попытаться помешать русским добиться на этом направлении больших успехов».

Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Одесса была исторически русским городом. Политолог Вадим Карасев предположил, что если ВС России смогут отрезать Украину от Черного моря и установить контроль над Одессой, то конфликт завершится в ее пользу.