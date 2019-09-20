Британец обнаружил на стене здания, где находится его офис, отверстие, окутанное паутиной. Мужчина вспомнил детство и решил выманить членистоногое из его логова. Он взял палочку для кебаба и оставил ее недалеко от входа в нору. Через некоторое время наружу выбрался паук длиной в три сантиметра с зелеными челюстями, которые светились в темноте.

Позднее мужчина увидел в норе еще четырех таких же пауков. По его словам, это погребной паук. Его укусы не смертельны, но могут вызвать спазмы, судороги и паралич. После появления на свет эти членистоногие съедают свою мать, сообщил сайт «Мир 24».