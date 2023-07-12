12 июля 2023, 06:33
«Ужасные смерти и разрушения». Трамп раскритиковал поставку кассетных боеприпасов на Украину
Республиканец Трамп: передача Украине кассетных боеприпасов приблизит третью мировую войну
Бизнесмен, республиканец Дональд Трамп осудил Белый дом за поставку Украине кассетных боеприпасов. Он предупредил, что это спровоцирует большое количество смертей и третью мировую войну, сообщили «Известия».
Политик обрушился с критикой на действующего президента США Джо Байдена, который одобрил поставку. Дональд Трамп предупредил его о фатальных последствиях такого решения и призвал не приближать страну к третьей мировой войне.
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«[Джо Байден] должен пытаться остановить [конфликт] и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией [США]», — заявил республиканец.
Дональд Трамп сказал, что истощение запасов США — повод к деэскалации, а не к передаче кассетных боеприпасов или последнего арсенала.
Вооруженные силы Украины обстреляли с применением такого типа боеприпасов Токмак в Запорожской области. Они рухнули около птицефабрики и на выезде из города.
США
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Украина
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