Ужасное состояние Днепра показали на видео

Жители Киева сняли на видео ужасное состояние Днепра. Вода в реке превратилась в ярко-зеленую жижу. По словам горожан, во всем виноваты строительные отходы.

Видео с рекой появился в Telegram-канале Kievmap. На кадрах видно, что большая часть Днепра окрасилась в ядовито зеленый цвет. Некоторые комментаторы выложили под публикацией свои видео, на которых было также запечатлено ужасное состояние реки.

Еще один ролик опубликовала в Facebook группа «Позняки Осокорки Харьковский». Автор поста сообщил, что зеленую жижу заметили у торгово-развлекательного центра River Mall. Там якобы постоянно сбрасывают в реку строительные отходы.

«Теперь от водоема стоит такая невыносимая вонь, что ее слышно даже через закрытое окно в радиусе одного километра», — заявили под видео.

Сейчас возле киевской станции метро «Осокорки» ведется масштабное строительство. После его завершения появится новая транспортная развязка. Местные житель шесть лет препятствовали началу строительства, но работы в итоге все равно развернули.