Мир 02 марта 2024, 12:15 Ужасное положение Украины спровоцировало панику на Западе Профессор Миршаймер: слова Макрона говорят о панике на Западе из-за Украины РИА «Новости»

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В странах Запада началась паника из-за ужасного положения Украины и многочисленных провалов ВСУ. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, российские военные, «бесспорно, главенствуют на поле боя», баланс сил сместился в их сторону. Украинские власти и западные страны стали понимать, что поражение близко. Именно поэтому французский лидер Эммануэль Макрон заговорил о возможной отправке солдат.

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«Поразительно глупая идея, и этого не случится, но сам факт того, что Макрон это сказал, демонстрирует, в каком тяжелом положении находятся и Запад, и Украина», — подытожил Миршаймер.

Французская газета Le Monde писала, что в Париже рассматривают возможность отправки спецназа на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров не стал комментировать вопрос журналистов о реакции России на громкие заявления, сделанные во Франции. Дипломат только рассмеялся, уклонившись от ответа.