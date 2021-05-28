«Ужасно и некомфортно». Бывшая девушка принца Гарри рассказала об их романе

Челси Дэви встречалась с внуком королевы Елизаветы II принцом Гарри почти семи лет. Деталями своего романа она поделилась для The Mirror.

Девушка любила герцога Сассекского, но встречаться с ним было «ужасно и некомфортно».

Принц Гарри и Челси знали друг друга с детства. Когда молодые люди только жили в букетно-конфетном периоде, британские таблоиды сразу же окрестили девушку «невестой» и ждали скорую свадьбу. Челси повсюду преследовали папарацци. Она не вынесла такого давления и решила расстаться с возлюбленным.

Однако Челси испытывала сильные и искренние чувства к наследнику престола, поэтому вскоре пара снова начала встречаться. Тем не менее даже спустя несколько лет девушка не привыкла к повышенному вниманию журналистов. Она постоянно испытывала дискомфорт. Челси столкнулась с психологическими проблемами на фоне постоянных статей в прессе, где обсуждались ее внешний вид, жестикуляции и умение держаться.

«Папарацци всегда снимут вас, если вы в 04:00 выходите из клуба. Но никто никогда не будет фотографировать, как вы идете на работу», — рассказала Челси.

Принц Гарри встречался с Челси с 2004 по 2010 год. После расставания они остались друзьями, написало РИА ФАН. Девушка пришла на свадьбу герцога с актрисой Меган Маркл.

Челси 35 лет. Ее отец владеет крупным сафари-парком в Зимбабве.