25 февраля 2024, 21:44
«Ужасающая правда». Украинское руководство скрыло данные о потерях ВСУ
Сеитова: вранье о потерях ВСУ войдет в историю
Заявления украинской стороны о потерях ВСУ в ходе конфликта являются лживыми. Об этом заявила РИА «Новости» политолог Эльвина Сеитова.
По ее словам, информация о том, что за последние два года они составили 31 тысячу человек войдут в историю.
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«Рано или поздно народ Украины узнает правду. И она будет ужасающей», — подчеркнула эксперт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Украины о потерях ВСУ является ложной по мнению граждан страны.
Это «понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник», подчеркнула дипломат. Теперь граждане страны стали единицами, на которых «можно еще получить западных денег». Данные о числе потерь занизили в разы, оставив в украинской армии «мертвых душ», которых продолжат финансировать как живых, резюмировала она.
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