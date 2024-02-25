Мир 25 февраля 2024, 21:44 «Ужасающая правда». Украинское руководство скрыло данные о потерях ВСУ Сеитова: вранье о потерях ВСУ войдет в историю РИА «Новости»

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Заявления украинской стороны о потерях ВСУ в ходе конфликта являются лживыми. Об этом заявила РИА «Новости» политолог Эльвина Сеитова.

По ее словам, информация о том, что за последние два года они составили 31 тысячу человек войдут в историю.

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«Рано или поздно народ Украины узнает правду. И она будет ужасающей», — подчеркнула эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Украины о потерях ВСУ является ложной по мнению граждан страны.

Это «понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник», подчеркнула дипломат. Теперь граждане страны стали единицами, на которых «можно еще получить западных денег». Данные о числе потерь занизили в разы, оставив в украинской армии «мертвых душ», которых продолжат финансировать как живых, резюмировала она.