«Ужас творится»: прилетевшие из Казахстана пассажиры рассказали о ситуации в стране

Протестные акции уже несколько дней продолжаются в Казахстане. Прилетевшие из Нур-Султана в Москву девушки рассказали, что в столице страны обстановка спокойная, но в Алма-Ате творится ужас.

«В Нур-Султане спокойно, а вот в Алма-Ате ужас творится», — привела газета «Известия» слова вернувшийся из Казахстана девушки.

Пассажирка добавила, что жителям города рекомендовали запастись продуктами на три недели и не выходить из дома. Также девушка подчеркнула, что ей было сложно улететь из страны. Ей удалось купить последний билет на рейс.

Еще одна пассажирка рассказала, что видела танки и вооруженных людей на улицах Алма-Аты. При этом, как отметила девушка, в Нур-Султане обстановка спокойная.

Акции протеста начались в городах Казахстана после Нового года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но позже переросли в беспорядки. Участники протестов стали врываться в правительственные здания, а мародеры начали грабить магазины. Власти страны ввели комендантский час и обратились за помощью в ОДКБ.