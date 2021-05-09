Узбекистанские военные оконфузились при прослушивании гимна. Видео

В Узбекистане на торжественном мероприятии по случаю Дня памяти и почестей, который в республике отмечают 9 мая, высокопоставленные военные не смогли определиться с тем, как выразить дань уважения гимну страны. Об этом сообщил «Sputnik Узбекистан».

На кадрах видео можно заметить, что когда заиграл гимн, то хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев не растерялся и приложил руку к груди. Но среди военачальников такого единодушия не было — они прикладывали руку то к груди, то к фуражке. Создается впечатление, что они впервые участвуют в таком мероприятии.

Согласно закону «О государственном гимне Республики Узбекистан», при публичном исполнении гимна люди должны слушать его стоя, прикладывая ладонь правой руки к левой стороне груди, а военнослужащие в форменной одежде — к головному убору.

В Ташкенте в этом году решили отменить шествие «Бессмертного полка» из-за коронавирусных ограничений. В апреле Узбекистан получил первую партию российской вакцины «Спутник V». Власти республики одобрили этот препарат еще 17 февраля.