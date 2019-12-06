Узбекистанские кинематографисты получат собственный Голливуд

Хакимджон Мамасолиев, автор проекта, рассказал, что городок Sollywood расположится на территории 160 гектар. Здесь будут павильоны для киносъемок, 3-х и 4-х звездочные отели, киноконцертные залы, рестораны и кафе, парк культуры и отдыха, а также аквапарк.

Производство фильмов планируется запустить в 2022 году.

Основоположником узбекистанского кино признают Худайбергена Деванова, работавшего фотографом и кинооператором в Туркестанском крае в первой половине XX века. Первой узбекистанской кинолентой принято считать его ленту 1908 года о достопримечательностях древнего Хорезма. Ее Деванов снял на кинокамеру «ПАТЭ», привезенную из Санкт-Петербурга. Несколько работ оператора и его кинокамера хранятся в музее Государственного агентства «Узбеккино».