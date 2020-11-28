Узбекистан запланировал начать испытания вакцины «Спутник V» в конце года
Как сообщило радио Sputnik, Минздрав Узбекистана ждет ответа от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Поскольку времени осталось не так много, представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны сомневается, что к этому сроку в Узбекистане начнут использовать медицинский препарат.
«Идут переговоры, мяч на российской стороне», — добавил Хаджибаев.
Партнеры из Китая уже доставили в Узбекистан шесть тысяч доз своей вакцины для клинических испытаний.
В сентябре РФПИ договорился с фармацевтической компанией Laxisam в Узбекистане о поставках в республику до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» в 2020–2021 годах.
Стоимость одной прививки «Спутник V» на международном рынке будет ниже 10 долларов. Вакцинация проходит в два этапа, поэтому для иммунизации одного человека понадобится не более 20 долларов. Для россиян препарат будет бесплатным.