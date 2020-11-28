Узбекистан запланировал начать испытания вакцины «Спутник V» в конце года

Узбекистан планирует в конце 2020 — начале 2021 года запустить испытания вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Абдухаким Хаджибаев.

Как сообщило радио Sputnik, Минздрав Узбекистана ждет ответа от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Поскольку времени осталось не так много, представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны сомневается, что к этому сроку в Узбекистане начнут использовать медицинский препарат.

«Идут переговоры, мяч на российской стороне», — добавил Хаджибаев.

Партнеры из Китая уже доставили в Узбекистан шесть тысяч доз своей вакцины для клинических испытаний.

В сентябре РФПИ договорился с фармацевтической компанией Laxisam в Узбекистане о поставках в республику до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» в 2020–2021 годах.

Стоимость одной прививки «Спутник V» на международном рынке будет ниже 10 долларов. Вакцинация проходит в два этапа, поэтому для иммунизации одного человека понадобится не более 20 долларов. Для россиян препарат будет бесплатным.