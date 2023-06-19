Мир 19 июня 2023, 09:23 Узбекистан заключил договор на покупку газа из России Узбекистан подписал с Россией договор на два года на покупку газа РИА «Новости»

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Узбекистан договорился с Россией о покупке газа в течение двух лет. Об этом Минэнерго республики сообщило в своем Telegram-канале.

«Договор купли-продажи газа заключен между АО „Узгастрейд“ и ООО „Газпром экспорт“ сроком на два года», — уточнили в сообщении.

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Документ подписали министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Годовой объем составляет около 2,8 миллиарда кубических метров.

В ведомстве напомнили, что в рамках Петербургского международного экономического форума подписали «дорожную карту» подготовки газотранспортной системы республики к получению топлива.

В рамках соглашения с октября собираются начать импорт девяти миллионов кубометров газа в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о положительной динамике нефтегазовых доходов в России.