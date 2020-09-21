Узбекистан заинтересовался испытаниями вакцины «Вектора»
Узбекистан выразил заинтересованность в совместных испытаниях российской вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщил RT.
Узбекистан поблагодарил Россию за оказанную помощь в борьбе с пандемией и визит в республику экспертов Роспотребнадзора.
Кроме того, стороны уделили внимание текущей эпидемической ситуации в России и Узбекистане, условиям снятия введенных ограничений, а также ходу испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал государственный научный центр «Вектор».
«В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.