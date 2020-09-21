Узбекистан заинтересовался испытаниями вакцины «Вектора»

Узбекистан поблагодарил Россию за оказанную помощь в борьбе с пандемией и визит в республику экспертов Роспотребнадзора.

Кроме того, стороны уделили внимание текущей эпидемической ситуации в России и Узбекистане, условиям снятия введенных ограничений, а также ходу испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал государственный научный центр «Вектор».

«В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.