Бен Эйрис, главный редактор BNE-Intellinews:

История Узбекистана поистине захватывающая и одна из лучших среди евразийских стран в этом году.

Мне довелось работать корреспондентом ЕС в Ташкенте на протяжении года в 90-х. Тогда у власти находился Каримов, и мне даже удалось взять у него интервью один на один. Последний раз в Узбекистан я приезжал несколько месяцев назад. Я слежу за этой страной уже почти двадцать лет и могу сказать, что там произошли колоссальные изменения.

Во время моей последней поездки в Ташкент я был очень впечатлен тем, что экономика со времен Каримова уже стала относительно диверсифицированной.

Экономический подъем

За первые десять лет своей независимости единственной ценной вещью, которую производил Узбекистан, был хлопок. Стране удавалось заработать на нем около трех миллиардов долларов в год. Эти деньги использовали для построения и инвестирования в экономику. Еще под правлением Каримова экономика начинала диверсифицироваться.

В первую очередь хочется выделить предприятие по производству легковых автомобилей и сверхмалых микроавтобусов в Андижане. Раньше оно работало в партнерстве с корейской компанией Daewoo, но далее она перешла под управление американской компании GM. Однако GМ недавно вышли из партнерства. Теперь предприятие исключительно узбекское. Там собираются популярные машины, которые потом экспортируют во многие страны.

Еще одна индустрия, которую Узбекистан развил — это добыча золота. У него одна из самых больших шахт в мире — Зеравшан. Государству удалось извлечь выгоду из высоких цен на золото. В отличие от других стран из-за производства золота Узбекистан смог создать значительные валютные резервы. И это стабилизировало его экономику.

Еще два сектора, которые стоит отметить — это переработки пищевых продуктов и текстиль.

Текстиль базируется на хлопке. Новое правительство решило сосредоточиться на том, чтобы добавить значимость своим вложениям. Ранее они внесли радикальное предложение о запрете всего экспорта хлопка-сырца. Это спровоцирует инвестиции в ткацкие и текстильные фабрики.

Пока я был в Ташкенте, мне рассказали, что китайские инвесторы уже очень этим заинтересовались. Помимо этого такие большие мультинациональные производители одежды как H&M приезжали в Ташкент. Они хотят приобрести дешевый деним для производства джинсов и хлопок для футболок. Сейчас в стране нет такого рода бизнеса, потому что под началом Каримова все было закрыто. Теперь Узбекистан открыт для таких сделок.

Еще одно достижение — это размещение Узбекистаном первых в своей истории еврооблигаций на один миллиард долларов.

Нехватка специалистов и бедность

Я общался с мэром города Термез. Это большой город в Узбекистане на границе с Афганистаном. Он рассказал мне, что в неделю получает около 300 писем от правительства с идеями и реформами, которые они хотят сделать. Проблема в том, что воплотить в жизнь удается около шести из них. Правительство действительно старается изменить как можно больше и как можно быстрее. Однако у них просто недостаточно квалифицированных специалистов в сфере бизнеса. Именно поэтому изменения в стране будут происходить медленно.

Как я уже упоминал, инвесторы очень заинтересованы в Узбекистане, но все отмечают, что пока еще крайне рано что-то делать. В стране отсутствует очень много базовых инфраструктур. Например, первое, что оно сделало ранее в этом году — это освободило валюту, сделав ее полностью конвертируемой. Однако те же доллары стали доступны в банкоматах около месяца назад. Они пока на стадии очень-очень базовых вещей, и понадобится время, чтобы дойти до точки, где экономика функционирует быстро.

Узбекистан является третьей страной по густонаселенности среди всех постсоветских стран. Его население чуть меньше, чем у Польши, а в следующие пять лет наверняка станет больше. Это также одна из причин почему страна так спешит с реформами. У нее есть молодое и быстро растущее население, которому нужен доход и рабочие места. Если их не дать, то в стране возникнет социальная нестабильность. Именно поэтому необходимо создавать новый бизнес и увеличивать рабочие места.

Еще одна проблема — это заработок. Он очень маленький, и все в стране бедные. Это тоже усложняет построение бизнеса, поэтому Узбекистану необходимо развивать больше экспорт-проектов для увеличения денежного капитала.

Учитывая эти ограничения, становится понятно, что Узбекистану предстоит еще очень много работы, и этот путь не будет быстрым. Им придется пройти многое, чтобы догнать тот же Казахстан. И все-таки оглядываясь на весь этот евразийский блок, понимаешь, что Узбекистан — это та самая вдохновляющая оптимистичная история. Честно, я не могу подумать о более лучшей истории.

Люди там очень вдохновлены и взволнованы этими изменениями. Подводя итог, я согласен с выбором The Economist и их мнением о том, что Узбекистан показал наибольший прогресс в этому году. Это определенно воодушевляет!