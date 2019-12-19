Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Журнал The Economist назвал страну года — в этот раз ей стал Узбекистан. Издание отметило, что причиной такого решения стали позитивные изменения, которые происходят в стране после реформ президента Шавката Мирзиеева в 2018 году.

Авторы материала отметили, что еще три года назад эта страна являлась «старомодной постсоветской диктатурой». Изменения начались лишь после реформ действующего президента Узбекистана. Речь идет о нововведениях, которые Мирзиеев начал в 2018 году. В частности, они коснулись запрета принудительных трудовых работ, закрыли тюрьму «Жаслык», а также открыли страну для зарубежных СМИ.

Издание уверено, что стране предстоит пройти еще долгий путь, однако некоторые серьезные шаги уже сделаны. На звание страны года претендовали также Новая Зеландия, Северная Македония и Судан, однако из-за этих изменений победил именно Узбекистан.

Ни одна другая страна не продвинулась так далеко The Economist.

В прошлом году страной года по версии издания стала Армения. Авторы отметили, что республика показала, что шансы к демократии есть даже у государства с плохим управлением, которое находится в нестабильном регионе.