Узбекистан провел совместные военные учения с США

Совместные учения Узбекистана и США «Непобедимый страж — 2020» прошли в Джизакской области на горном полигоне «Фориш», сообщил сайт RT.

Официальной целью учений было «укрепление сотрудничества в области безопасности обеих стран и улучшение двустороннего взаимодействия по реагированию на возможные кризисные ситуации».