Узбекистан провел совместные военные учения с США
Нацгвардия Узбекистана провела учения совместно с Центральным командованием Вооруженных сил США. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии республики.
Совместные учения Узбекистана и США «Непобедимый страж — 2020» прошли в Джизакской области на горном полигоне «Фориш», сообщил сайт RT.
Официальной целью учений было «укрепление сотрудничества в области безопасности обеих стран и улучшение двустороннего взаимодействия по реагированию на возможные кризисные ситуации».