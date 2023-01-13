Мир 13 января 2023, 19:03 Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Россией из-за холодов Минтранс Узбекистана из-за холодов приостановил автобусные рейсы в Россию и Казахстан 黄 赛 / Unsplash

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Министерство транспорта Узбекистана приостановило автобусное сообщение с Россией и Казахстаном из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что решение приняли ради безопасности пассажиров.

В Минтрансе рассказали, что в Казахстане и России установились серьезные морозы. Из-за этого на дорогах образовался гололед. Чтобы пассажиры не попадали в сложные ситуации, власти решили приостановить автобусное сообщение.

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Представители министерства напомнили, что 12 января на 819-м километре автодороги Самара — Шымкент в Казахстане из-за замерзания дизельного топлива встал автобус. На место пришлось вызывать спасателей, 31 гражданина Узбекистана разместили в теплых местах.

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«В целях обеспечения безопасности <…> с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан», — отметили в министерстве.

Днем 11 января в Екатеринбурге при -30 градусах заглох автобус с 44 пассажирами. Полицейские эвакуировали людей, а водитель сумел починить машину спустя час.