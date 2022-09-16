Узбекистан предложил создать альянс специальных экономических зон стран ШОС | 360°

Мир 16 сентября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Узбекистан предложил создать альянс специальных экономических зон стран ШОС Президент Узбекистана Мирзиеев предложил создать альянс спецэкономических зон стран ШОС РИА «Новости»

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Узбекистан выступил с идеей разработать общие принципы и подходы стран Шанхайской организации сотрудничеств к обеспечению продовольственной безопасности. Такое заявление сделал президент этой страны Шавкат Мирзиеев на полях саммита ШОС. Об этом написал ТАСС.

Также он предложил создать климатический совет ШОС.

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РИА «Новости» сообщило, что Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами во время встречи на саммите.

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Глава Узбекистана анонсировал подписание меморандума о вступлении Ирана в ШОС. Это произойдет уже 16 сентября. Кроме того, он объявил о начале процедуры присоединения Белоруссии к организации.

Саммит ШОС стартовал в Самарканде 15 сентября. Российский президент Владимир Путин накануне провел ряд встреч. В том числе состоялись его переговоры с руководителем КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели.

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