Мир 30 декабря 2022, 18:54 «Узаконивание беззакония». Захарова раскритиковала новый закон о СМИ на Украине Представитель МИД Захарова: новый украинский закон о СМИ узаконит произвол против прессы сайт МИД России

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Принятие нового закона о медиа на Украине позволит блокировать СМИ без суда и следствия, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что документ нарушает нормы местной конституции, но украинскому руководству нет до этого дела.

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Принятие документа Захарова назвала «узакониванием беззакония». Она добавила, что теперь на Украине можно «творить что угодно» — блокировать СМИ без проведения расследования, пополнять черные списки якобы опасных для страны публичных деятелей, штрафовать тех, кто позволит себе критические высказывания в адрес властей.