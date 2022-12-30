30 декабря 2022, 18:54
«Узаконивание беззакония». Захарова раскритиковала новый закон о СМИ на Украине
Представитель МИД Захарова: новый украинский закон о СМИ узаконит произвол против прессы
Принятие нового закона о медиа на Украине позволит блокировать СМИ без суда и следствия, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что документ нарушает нормы местной конституции, но украинскому руководству нет до этого дела.
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Принятие документа Захарова назвала «узакониванием беззакония». Она добавила, что теперь на Украине можно «творить что угодно» — блокировать СМИ без проведения расследования, пополнять черные списки якобы опасных для страны публичных деятелей, штрафовать тех, кто позволит себе критические высказывания в адрес властей.«А то, что данный, так сказать, закон противоречит местной конституции. Когда это в постмайданном Киеве обращали внимание на такие мелочи?» — добавила представитель МИД. Днем 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа». Документ регулирует правоотношения в области СМИ. Согласно новым нормам, власти получат больше контроля над любыми медиа. Против документа уже выступили члены Союза журналистов страны.
Законы
Журналистика
Мария Захарова
Украина
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